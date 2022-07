Calciomercato Monza | altra folle idea | c' è Cavani per l' attacco

(Di venerdì 8 luglio 2022) È unscatenato, quello protagonista in questi giorni in sede di mercato. I brianzoli, dopo aver chiuso per gli arrivi di

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @ACMonza, dopo le visite mediche e la firma sul contratto è arrivata l'ufficialità dell'acquisto d… - DiMarzio : .@ACMonza I Contatto Galliani-Wanda Nara per #Icardi. Il sogno è una coppia con #Dybala - DiMarzio : #Calciomercato I @ACMonza, in difesa interessano #Ayhan del @SassuoloUS e #Mingueza del @FCBarcelona:… - ProfidiAndrea : ?? Quanto bene può fare Matteo #Pessina al #Monza? Pessina è un nuovo giocatore del Monza! ? La posizione che potr… - Bertolca10 : Dopo essere stato accostato alla Salernitana, clamorosi nuovi contatti tra il Monza e #Cavani. L'uruguagio è attual… -

Monza-News

Il forte difensore spagnolo che ha fatto bene a Udine vuole l'Italia. Il suo agente tratta principalmente coi veneti, ma pure con Fiorentina e Napoli. Continua Pablo Marì al Verona Birindelli alSaric alla Sampdoria Tsadjout alla Cremonese Di Francesco all'Empoli Scuffet al Lecce Ekdal allo Spezia... a coronamento di una lunghissima e per certi versi estenuante trattativa, tra rilanci e inserimenti, soprattutto del. Casale (.it)Il centrale classe '98 è arrivato in clinica ... Calciomercato Monza, Pochesci a Tmw Radio: 'No a Icardi, occhio al grande colpo di Berlusconi' Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...I rossoneri riceveranno una cifra di poco superiore ai 11 milioni di euro, con un minimo di 3,5 milioni di bonus.