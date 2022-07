Calciomercato Lazio | salta Muriqi al Bruges | «condizioni fisiche mediocri»

(Di venerdì 8 luglio 2022), si continua a cercare una destinazione per. Ilsi tira indietro, non soddisfatto delleVedatnon si trasferirà al. Secondo quanto riportano diversi siti di informazione belga, il trasferimento sarebbeto perché il kosovaro non ha superato le visite mediche. Ci vorrebbero tra le 6 e le 7 settimane per rimettere in forma l’attaccante – sempre secondo HNL – e per questo ilavrebbe scelto di tirarsi indietro. Novità sono attese nelle prossime ore L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato.com

, si continua a cercare una destinazione per Muriqi. Il Bruges si tira indietro, non soddisfatto delle condizioni fisiche Vedat Muriqi non si trasferirà al Bruges. Secondo quanto ...Cremonese, calendario Serie A 2022 - 2023/ Milan, Juve enelle ultime 6 giornate!Cremonese news, per la difesa c'è anche Chiriches Il nome di Sernicola non è però l'unico che si ... Laziomania: All or nothing calciomercato Lazio | Mercato Vedat Muriqi, secondo quanto giunge dal Belgio, non avrebbe superato le visite mediche con il Bruges, tanto che la cessione si sarebbe complicata.