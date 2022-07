Calciomercato Juventus – Pogba atterrato all’aeroporto di Caselle | VIDEO

Pubblicità

GiovaAlbanese : #Pogba lascia l'aeroporto di Torino e saluta i tifosi: 'Andiamo, andiamo'. Con lui Rafaela Pimenta. Ora in direzion… - GiovaAlbanese : Ora Paul #Pogba alla Continassa, tra la sua gente. #Juventus #calciomercato #POGBACK - GiovaAlbanese : Qui Caselle: #DiMaria è atterrato a Torino. #Juventus #calciomercato - Finoallafine_jv : Cominciamo a ripostare i pensieri dei mentecatti che nn si fidano della Juve... #PogAlmostBack #DiMaria… - cecegol : #calciomercato #Juve #Juventus Ci ho sperato ogni estate ma non credevo sarebbe successo davvero. Bentornato Polpo.… -

TORINO - Sono passati sei anni ma sembra ieri. Paul Pogba riabbraccia Torino ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura nella Juve dove era arrivato giovanissimo nel 2012 per poi partire nel 2016. "...TORINO - La lunga attesa è finalmente terminata. Paul Pogba è sbarcato a Torino , pronto per unirsi allae vivere la sua seconda esperienza in maglia bianconera . Il centrocampista francese ha terminato le vacanze ed è atterrato all'aeroporto di Torino Caselle alle ore 17.30 , poi si è ...Calciomercato Juventus, de Ligt si è ormai esposto: contratto fino al 2027 e accordo con il giocatore ormai trovato.La Juventus potrebbe tornare alla carica per Luis Muriel, attaccante dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini: le ultime notizie di calciomercato ...