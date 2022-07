Calciomercato Juventus: passi avanti per Zaniolo. Chiusura vicina? (Di venerdì 8 luglio 2022) La Roma ha abbassato le pretese La Juventus si avvicina in maniera importante a Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato da Sportitalia, quella di oggi sarebbe stata una giornata proficua per il prosieguo della trattativa. La Roma avrebbe abbassato la sua richiesta a 40-45 milioni di euro cash (operazione in prestito con obbligo di riscatto senza contropartite): per la fumata bianca sempre essere ormai solo una questione di tempo, con l’operazione che potrebbe essere chiusa già entro la prossima settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) La Roma ha abbassato le pretese Lasi avin maniera importante a Nicolò. Secondo quanto riportato da Sportitalia, quella di oggi sarebbe stata una giornata proficua per il prosieguo della trattativa. La Roma avrebbe abbassato la sua richiesta a 40-45 milioni di euro cash (operazione in prestito con obbligo di riscatto senza contropartite): per la fumata bianca sempre essere ormai solo una questione di tempo, con l’operazione che potrebbe essere chiusa già entro la prossima settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

