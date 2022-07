Calciomercato Fiorentina, Jovic è atterrato a Peretola (Di venerdì 8 luglio 2022) Jovic è atterrato all’aeroporto di Firenze. Ad aspettarlo alcuni tifosi. Per lui in giornata le visite mediche e la firma con la Fiorentina Luka Jovic è atterrato a Peretola, l’aeroporto di Firenze, dove alcuni tifosi Viola erano pronti ad accoglierlo. Per lui in programma oggi le visite mediche e la firma che lo legherà alla Fiorentina. Un grande colpo quello di Commisso, soprattutto per la formula strappata al Real Madrid: le merengues hanno infatti liberato il classe 1997 senza pretendere nessun indenizzo e pagheranno la buona uscita dello stipendio per i prossimi due anni. Jovic percepirà 2,5 milioni per le prossime stagioni: al termine potrà decidere se rinnovare o lasciare la Fiorentina. Nel secondo caso percepirà il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022)all’aeroporto di Firenze. Ad aspettarlo alcuni tifosi. Per lui in giornata le visite mediche e la firma con laLuka, l’aeroporto di Firenze, dove alcuni tifosi Viola erano pronti ad accoglierlo. Per lui in programma oggi le visite mediche e la firma che lo legherà alla. Un grande colpo quello di Commisso, soprattutto per la formula strappata al Real Madrid: le merengues hanno infatti liberato il classe 1997 senza pretendere nessun indenizzo e pagheranno la buona uscita dello stipendio per i prossimi due anni.percepirà 2,5 milioni per le prossime stagioni: al termine potrà decidere se rinnovare o lasciare la. Nel secondo caso percepirà il ...

Pubblicità

SaraMeini : #Fiorentina #calciomercato #Dodo è un nuovo giocatore viola. Acquisto definitivo, contratto di 5 anni per il giocat… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | La @acffiorentina ha chiuso con lo @FCShakhtar per #Dodo: tutti i dettagli dell'affare - DiMarzio : .@acffiorentina: Luka #Jovic in arrivo a Firenze per visite mediche e firma ??? #calciomercato #SerieA - Luxgraph : Fiorentina, Jovic è arrivato a Firenze: adesso visite e firma - FilisettiNicola : Calciomercato Fiorentina: ?? In entrata un nuovo esterno #Brasiliano, #Dodo sarà nei prossimi giorni un nuovo calcia… -

Calciomercato Fiorentina, Jovic è atterrato a Peretola Jovic è atterrato all'aeroporto di Firenze. Ad aspettarlo alcuni tifosi. Per lui in giornata le visite mediche e la firma con la Fiorentina Luka Jovic è atterrato a Peretola, l'aeroporto di Firenze, dove alcuni tifosi Viola erano pronti ad accoglierlo. Per lui in programma oggi le visite mediche e la firma che lo legherà alla .. Fiorentina, Jovic è arrivato in Italia Dopo l'indizio social da parte della Fiorentina, il giocatore è pronto a iniziare la sua prima giornata da giocatore viola: visite mediche e firma, prima di partire per il ritiro di Moena. Corriere dello Sport Ancelotti favorisce l’Inter: la decisione ‘ufficiale’ cambia tutto In tal senso, in cima alla lista ci sarebbe il nome di Alvaro Odriozola, che ha concluso l’esperienza alla Fiorentina ed è tornato al Real Madrid. Il terzino spagnolo sembra destinato a cambiare ... Milenkovic, Juve o Inter La Nazione rivela: "Ha scelto i nerazzurri" Nikola Milenkovic è sempre più lontano dalla Fiorentina. Lo seguono con attenzione Juventus e Inter: secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Nazione il serbo avrebbe scelto ... Jovic è atterrato all'aeroporto di Firenze. Ad aspettarlo alcuni tifosi. Per lui in giornata le visite mediche e la firma con laLuka Jovic è atterrato a Peretola, l'aeroporto di Firenze, dove alcuni tifosi Viola erano pronti ad accoglierlo. Per lui in programma oggi le visite mediche e la firma che lo legherà alla ..Dopo l'indizio social da parte della, il giocatore è pronto a iniziare la sua prima giornata da giocatore viola: visite mediche e firma, prima di partire per il ritiro di Moena. Calciomercato Fiorentina: Gollini c'è, Jovic e Dodo in arrivo In tal senso, in cima alla lista ci sarebbe il nome di Alvaro Odriozola, che ha concluso l’esperienza alla Fiorentina ed è tornato al Real Madrid. Il terzino spagnolo sembra destinato a cambiare ...Nikola Milenkovic è sempre più lontano dalla Fiorentina. Lo seguono con attenzione Juventus e Inter: secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Nazione il serbo avrebbe scelto ...