Calcio, si studia trofeo tra Sicilia, Sardegna e Corsica: “Obiettivo crescita sportiva e promozione identità culturali” (Di venerdì 8 luglio 2022) Le Nazionali di Sicilia, Sardegna e Corsica stanno studiando l’istituzione di un torneo internazionale, un’intenzione confermata nella due giorni di incontri svoltasi in Sardegna tra delegati delle tre realtà isolane. L’idea è quella di dare continuità al percorso di collaborazione già intrapreso, “consapevoli di condividere un Obiettivo di crescita sportiva e promozione delle rispettive identità culturali”, con il trofeo Simeoni-Simon Mossa del 2019 tra Sardegna e Corsica e con la Antudo Cup tra Sicilia e Sardegna lo scorso giugno. Nei prossimi mesi sono attese comunicazioni in merito alle date e alla sede della ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Le Nazionali distannondo l’istituzione di un torneo internazionale, un’intenzione confermata nella due giorni di incontri svoltasi intra delegati delle tre realtà isolane. L’idea è quella di dare continuità al percorso di collaborazione già intrapreso, “consapevoli di condividere undidelle rispettive”, con ilSimeoni-Simon Mossa del 2019 trae con la Antudo Cup tralo scorso giugno. Nei prossimi mesi sono attese comunicazioni in merito alle date e alla sede della ...

