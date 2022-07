Calcio, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Solo tre pass per l’Europa! (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha approvato il percorso di qualificazione per i tornei olimpici di Calcio di Parigi 2024.Saranno in programma due tornei: 12 squadre saranno protagoniste nel tabellone femminile, 16 invece competeranno in quello maschile, con ciascuna squadra composta da 18 atleti. Se per le donne non ci sarà alcun limite di età, al maschile gli atleti dovranno essere nati dal 1 gennaio 2001 in poi, al netto di tre fuoriquota. QUALI SQUADRE SI QUALIFICANO alle Olimpiadi? In quanto Paese ospitante, la Francia ha diritto ad una quota per ciascuno dei tornei, maschile e femminile. Nel torneo femminile, ogni federazione continentale avrà diritto a due posti, fatta eccezione per l’Oceania che invece qualificherà una sola nazionale. Nel torneo maschile invece la ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha approvato il percorso diper i tornei olimpici didi.Saranno in programma due tornei: 12 squadre saranno protagoniste nel tabellone femminile, 16 invece competeranno in quello maschile, con ciascuna squadra composta da 18 atleti. Se per le donne non ci sarà alcun limite di età, al maschile gli atleti dovranno essere nati dal 1 gennaio 2001 in poi, al netto di tre fuoriquota. QUALI SQUADRE SI QUALIFICANO? In quanto Paese ospitante, la Francia ha diritto ad una quota per ciascuno dei tornei, maschile e femminile. Nel torneo femminile, ogni federazione continentale avrà diritto a due posti, fatta eccezione per l’Oceania che invece qualificherà una sola nazionale. Nel torneo maschile invece la ...

