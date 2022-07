Calcio femminile, Cristiana Girelli: “Francia favorita, ma il nostro girone è equilibrato” (Di venerdì 8 luglio 2022) Gli Europei di Calcio femminile hanno preso il via il 6 luglio e fino al 31 di questo mese monopolizzeranno la scena del “Pallone in rosa”. Tra le sedici squadre che si contenderanno il titolo continentale ci sarà anche la Nazionale italiana allenata da Milena Bertolini. La compagine tricolore è stata inserita nel Gruppo D con Francia, Belgio e Islanda e si giocherà i due posti per accedere alla fase a eliminazione diretta con determinazione. Appare chiaro che la corsa delle ragazze nostrane sarà per lo più sulle belghe e sulle islandesi, considerando la compagine transalpina a un livello decisamente superiore. Il resto degli incontri della fase a gironi in casa Italia saranno il 14 giugno contro l’Islanda e il 18 giugno contro il Belgio e, per quanto detto, tali match saranno decisivi per la qualificazione alla fase ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Gli Europei dihanno preso il via il 6 luglio e fino al 31 di questo mese monopolizzeranno la scena del “Pallone in rosa”. Tra le sedici squadre che si contenderanno il titolo continentale ci sarà anche la Nazionale italiana allenata da Milena Bertolini. La compagine tricolore è stata inserita nel Gruppo D con, Belgio e Islanda e si giocherà i due posti per accedere alla fase a eliminazione diretta con determinazione. Appare chiaro che la corsa delle ragazze nostrane sarà per lo più sulle belghe e sulle islandesi, considerando la compagine transalpina a un livello decisamente superiore. Il resto degli incontri della fase a gironi in casa Italia saranno il 14 giugno contro l’Islanda e il 18 giugno contro il Belgio e, per quanto detto, tali match saranno decisivi per la qualificazione alla fase ...

Pubblicità

robymancio : Sono iniziati gli Europei di calcio femminile in Inghilterra, mentre le nostre ragazze cominceranno questa avventur… - acmilan : ?? #StoriesOfWomen powered by @oppoitalia ?? Oggi il calcio femminile saluta il dilettantismo per essere riconosciuto… - sportli26181512 : #Altrenotizie #Calciofemminile Chi è Milena Bertolini, la ct della Nazionale femminile di calcio: L’Italia femminil… - LFootball_ : ???? La @dbulandshold che scenderà in campo a #WEURO2022 è una Nazionale che sente ancora l’amaro retrogusto della fi… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA FEMMINILE - Europei, Girelli: 'Siamo in un girone molto equilibrato' -