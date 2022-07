Bridgerton, arriva lo spin off su un personaggio della serie: ecco chi (Di venerdì 8 luglio 2022) Grandi novità in arrivo per la serie tv di successo, Bridgerton: arriva lo spin off interamente dedicato alla regina Charlotte. Le riprese sono iniziate da pochi giorni e iniziano a trapelare le prime immagini provenienti dal set sul web. Nella serie Bridgerton le figure più potenti della società inglese ottocentesca sono principalmente due donne: la regina Charlotte (interpretata da Golda Rosheuvel) e Lady Whistledown alla quale presta la sua voce Julia Andrews. Sono entrambe le donne a gestire e tenere a bada i lord e le lady trattandoli come burattini. Questo spin off nasce sicuramente dalla curiosità anche da parte del pubblico che ha notato svariate scene in cui la regina indossa parrucche con dread bianchi o meches afro. Questa raffigurazione ... Leggi su isaechia (Di venerdì 8 luglio 2022) Grandi novità in arrivo per latv di successo,looff interamente dedicato alla regina Charlotte. Le riprese sono iniziate da pochi giorni e iniziano a trapelare le prime immagini provenienti dal set sul web. Nellale figure più potentisocietà inglese ottocentesca sono principalmente due donne: la regina Charlotte (interpretata da Golda Rosheuvel) e Lady Whistledown alla quale presta la sua voce Julia Andrews. Sono entrambe le donne a gestire e tenere a bada i lord e le lady trattandoli come burattini. Questooff nasce sicuramente dalla curiosità anche da parte del pubblico che ha notato svariate scene in cui la regina indossa parrucche con dread bianchi o meches afro. Questa raffigurazione ...

