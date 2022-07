Briatore furioso: “Costretto a chiedere Crazy Pizza per un sera, roba da terzo mondo” (Di venerdì 8 luglio 2022) Flavio Briatore furioso sui social. Nelle scorse ore, l’imprenditore si è materializzato su Instagram per scusarsi con i clienti del Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 8 luglio 2022) Flaviosui social. Nelle scorse ore, l’imprenditore si è materializzato su Instagram per scusarsi con i clienti del Perizona Magazine.

Pubblicità

infoitcultura : Roma, il “Crazy Pizza” chiude per mancanza d'acqua. Briatore furioso: “Roba da Terzo mondo” - globalistIT : - Loretta88197243 : Che dispiacereeee, povero briatoreeeee??????????????????Roma, il “Crazy Pizza” chiude per mancanza d’acqua. Briatore furioso… - a42nno : RT @mattinodipadova: Roma, il “Crazy Pizza” chiude per mancanza d’acqua. Briatore furioso: “Roba da Terzo mondo” - messveneto : Roma, il “Crazy Pizza” chiude per mancanza d’acqua. Briatore furioso: “Roba da Terzo mondo”: La denuncia del manage… -