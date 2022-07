Brescia, asfalto green per il termoutilizzatore di A2A (Di venerdì 8 luglio 2022) Brescia, 7 lug. (Adnkronos) - Un asfalto innovativo, realizzato con plastiche dure non recuperabili come materia, verrà impiegato per l'attività di ripavimentazione delle aree di transito interne del termovalorizzatore di Brescia di A2A. Il Gruppo guidato dall'Amministratore Delegato Renato Mazzoncini ha scelto di impiegare un asfalto high-tech, arricchito con un additivo brevettato a base di grafene e plastiche dure (come quelle di alcune tipologie di giocattoli o per le custodie dei cd). Questo prodotto utilizza una tecnologia innovativa completamente Made in Italy che è il risultato di una ricerca durata sei anni e condotta da Iterchimica, società italiana specializzata in soluzioni sostenibili per il settore stradale, in collaborazione con A2A, Università degli Studi di Milano-Bicocca e Directa Plus. L'impiego ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022), 7 lug. (Adnkronos) - Uninnovativo, realizzato con plastiche dure non recuperabili come materia, verrà impiegato per l'attività di ripavimentazione delle aree di transito interne del termovalorizzatore didi A2A. Il Gruppo guidato dall'Amministratore Delegato Renato Mazzoncini ha scelto di impiegare unhigh-tech, arricchito con un additivo brevettato a base di grafene e plastiche dure (come quelle di alcune tipologie di giocattoli o per le custodie dei cd). Questo prodotto utilizza una tecnologia innovativa completamente Made in Italy che è il risultato di una ricerca durata sei anni e condotta da Iterchimica, società italiana specializzata in soluzioni sostenibili per il settore stradale, in collaborazione con A2A, Università degli Studi di Milano-Bicocca e Directa Plus. L'impiego ...

