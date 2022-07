Brad Pitt sta male, il problema che lo affligge da anni: “Nessuno mi crede, vorrei incontrare qualcun altro che ne soffre” (Di venerdì 8 luglio 2022) Brad Pitt, ormai da tempo, sostiene di avere un problema di salute molto debilitante e che mette in serie difficoltà la sua vita sociale e professionale. Pare infatti che l’attore sia affetto da prosopagnosia, un disturbo cognitivo-percettivo che non gli permette di riconoscere i volti delle persone che ama (e ancor meno di quelle che conosce meno). L’attore, che però non ha mai ricevuto una diagnosi ufficiale, ha denunciato il suo problema in un’intervista. Brad Pitt sta male ma Nessuno gli crede: il deficit raro Brad Pitt ha parlato di prosopagnosia durante un’intervista a GQ: ”Non riconosco più i volti delle persone:Nessuno mi crede! vorrei ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 8 luglio 2022), ormai da tempo, sostiene di avere undi salute molto debilitante e che mette in serie difficoltà la sua vita sociale e professionale. Pare infatti che l’attore sia affetto da prosopagnosia, un disturbo cognitivo-percettivo che non gli permette di riconoscere i volti delle persone che ama (e ancor meno di quelle che conosce meno). L’attore, che però non ha mai ricevuto una diagnosi ufficiale, ha denunciato il suoin un’intervista.stamagli: il deficit raroha parlato di prosopagnosia durante un’intervista a GQ: ”Non riconosco più i volti delle persone:mi...

Pubblicità

Corriere : Brad Pitt: «Sono malato, ma nessuno mi crede. Non riconosco i volti delle persone» - FieldingMellis9 : A me è sempre successo. #brad #Pitt - SegirtNews : Brad Pitt confessa, non riconosco i volti delle persone - potterwigham : RT @ilgiornale: Oggi si scopre che i modi spesso scostanti di #BradPitt sono dovuti a una patologia neurologica, la #prosopagnosia. 'Nessun… - fisco24_info : Brad Pitt confessa, non riconosco i volti delle persone: Attore rivela di avere prosopagnosia anche se non diagnost… -