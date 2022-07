Brad Pitt, la malattia peggiora: “Non riconosco neanche i volti dei miei cari” (Di venerdì 8 luglio 2022) L'attore ha rivelato di soffrire dal 2013 di prosopagnosia, ma nessuno sembra credergli: ora vorrebbe conoscere qualcuno che si trova nella sua stessa situazione. È ancora in attesa di diagnosi. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 8 luglio 2022) L'attore ha rivelato di soffrire dal 2013 di prosopagnosia, ma nessuno sembra credergli: ora vorrebbe conoscere qualcuno che si trova nella sua stessa situazione. È ancora in attesa di diagnosi. L'articolo proviene da DireDonna.

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Brad Pitt, peggiora la malattia: 'Non riconosco più nemmeno i volti di amici e parenti' #BradPitt - DonVitoColoured : A fanculo nada c'è 7 anni in Tibet Con Brad Pitt su rai movie e chi se lo perde...poi 00.40 rete 4 banfi Vieni avanti cretino - Giornaleditalia : #bradpittprosopagnosia Brad Pitt malattia, l'attore soffre di prosopagnosia. Non riconosce i volti delle persone - FraLauricella : ???#film oggi in #TV?? #cinema in PRIMA SERATA 21,09 TwentySeven27 Basta che funzioni di Woody Allen con Larry David… - CorrNazionale : #BradPitt soffre di prosopagnosia e non riconosce le persone. L’attore ha ammesso di avere questo disturbo percetti… -