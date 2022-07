Brad Pitt affetto da prosopagnosia: quali sono i sintomi della malattia, cause e come si cura (Di venerdì 8 luglio 2022) Brad Pitt affetto da prosopagnosia: quali sono le caratteristiche e i sintomi causati dalla malattia che affligge la star di Hollywood? Brad Pitt affetto da prosopagnosia: “Nessuno mi crede” Brad Pitt ha annunciato di essere affetto da prosopagnosia: la malattia è descritto come un grave deficit cognitivo-percettivo che impedisce alle persone che ne sono affette il riconoscimento dei volti delle persone note e talvolta anche del proprio. La rivelazione è stata fatta dalla star di Hollywood in occasione di un’intervista rilasciata a GQ. In questa circostanza, infatti, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 8 luglio 2022)dale caratteristiche e icausati dallache affligge la star di Hollywood?da: “Nessuno mi crede”ha annunciato di essereda: laè descrittoun grave deficit cognitivo-percettivo che impedisce alle persone che neaffette il riconoscimento dei volti delle persone note e talvolta anche del proprio. La rivelazione è stata fatta dalla star di Hollywood in occasione di un’intervista rilasciata a GQ. In questa circostanza, infatti, ...

