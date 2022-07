Boris Johnson, rinuncia alla festa di nozze con Carrie Symonds nella residenza ufficiale di campagna del primo ministro (Di venerdì 8 luglio 2022) Via da Downing Street e niente festa di nozze nella suggestiva residenza di campagna dei primi ministri britannici di Chequers. Di fronte alle forti polemiche sui media del Regno Unito il premier conservatore, Boris Johnson, costretto al passo indietro dopo le dimissioni di alcuni ministeri, ha dovuto rinunciare al progetto di dare una festa di matrimonio – saltato all’epoca delle nozze con Carrie Symonds nel 2021 a causa delle limitazioni della pandemia da Covid – a fine luglio. Downing Street ha confermato a Sky News che l’evento non si svolgerà più in quel luogo. Johnson, dopo aver annunciato le dimissioni, evita così l’ultima coda polemica sulla sua premiership ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Via da Downing Street e nientedisuggestivadidei primi ministri britannici di Chequers. Di fronte alle forti polemiche sui media del Regno Unito il premier conservatore,, costretto al passo indietro dopo le dimissioni di alcuni ministeri, ha dovutore al progetto di dare unadi matrimonio – saltato all’epoca delleconnel 2021 a causa delle limitazioni della pandemia da Covid – a fine luglio. Downing Street ha confermato a Sky News che l’evento non si svolgerà più in quel luogo., dopo aver annunciato le dimissioni, evita così l’ultima coda polemica sulla sua premiership ...

Pubblicità

lorepregliasco : Vado controcorrente. A me il discorso delle dimissioni di Boris Johnson è piaciuto. Conciso, sobrio, dritto al punt… - antoguerrera : Chiunque pensi, Russia inclusa, che la caduta di Boris Johnson possa portare a un minore impegno del Regno Unito pe… - Agenzia_Ansa : Il premier britannico Boris Johnson ha ceduto ed è pronto ad annunciare le sue dimissioni oggi, secondo anticipazio… - Pierpao83699717 : RT @PoliticaPerJedi: Boris Johnson viene cacciato con ignominia per bugie da quattro soldi ma nessuno osa mettergli in conto la ciclopica m… - bull43may : RT @frank9you: @LiaQuartapelle di tutto ciò elencato niente è la causa del dissenso espresso dai ministri del suo governo nei confronti di… -