Boris Johnson, l’emblema dell’instabilità politica dei partiti in Europa (Di venerdì 8 luglio 2022) Con le dimissioni di Boris Johnson forse l’Europa compie l’ennesimo passo verso quella che i Francesi hanno definito: l’italianizzazione della politica. Che tradotto significa: una sempre più precarietà politica, con la vita dei governi che si accorcia. “L’elefante nella stanza” nel vecchio continente – per dirla all’inglese – è l’instabilità. O peggio, la decadenza delle personalità politiche al comando dei partiti. Nei paesi europei più grandi e a più lunga tradizione maggioritaria l’equilibrio politico sembra sempre di più essere appeso ad un filo. La Germania appare sempre più debole con l’uscita della cancelliera Angela Merkel. In Francia la maggioranza di Macron è risicata e minata dai consistenti risultati dei partiti di opposizione sia a sinistra di Mélanchon, ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 8 luglio 2022) Con le dimissioni diforse l’compie l’ennesimo passo verso quella che i Francesi hanno definito: l’italianizzazione della. Che tradotto significa: una sempre più precarietà, con la vita dei governi che si accorcia. “L’elefante nella stanza” nel vecchio continente – per dirla all’inglese – è l’instabilità. O peggio, la decadenza delle personalità politiche al comando dei. Nei paesi europei più grandi e a più lunga tradizione maggioritaria l’equilibrio politico sembra sempre di più essere appeso ad un filo. La Germania appare sempre più debole con l’uscita della cancelliera Angela Merkel. In Francia la maggioranza di Macron è risicata e minata dai consistenti risultati deidi opposizione sia a sinistra di Mélanchon, ...

