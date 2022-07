Bonus Famiglie con figli fino a 21 anni: fino a 2000€ con Isee (Di venerdì 8 luglio 2022) Bonus Famiglie con figli fino a 21 anni. L’agevolazione si traduce concretamente in un buono per l’acquisto dei libri di testo e può arrivare fino all’importo di 2000 euro. Nonostante l’anno scolastico sia da poco terminato è bene portarsi avanti così da essere in regola con la documentazione necessaria per accedere all’agevolazione. Leggi anche: Bonus di 200 euro ‘sparito’ nel cedolino NoiPa di luglio: ecco cosa succede, quando verrà erogato Bonus Famiglie: cos’è e come funziona Come detto, è bene giocare d’anticipo in quanto alcune delle domande per la fornitura dei libri di testo scadono diverso tempo prima l’inizio nel nuovo anno scolastico. È questo il caso ad esempio delle domande inoltrate dai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 luglio 2022)cona 21. L’agevolazione si traduce concretamente in un buono per l’acquisto dei libri di testo e può arrivareall’importo di 2000 euro. Nonostante l’anno scolastico sia da poco terminato è bene portarsi avanti così da essere in regola con la documentazione necessaria per accedere all’agevolazione. Leggi anche:di 200 euro ‘sparito’ nel cedolino NoiPa di luglio: ecco cosa succede, quando verrà erogato: cos’è e come funziona Come detto, è bene giocare d’anticipo in quanto alcune delle domande per la fornitura dei libri di testo scadono diverso tempo prima l’inizio nel nuovo anno scolastico. È questo il caso ad esempio delle domande inoltrate dai ...

