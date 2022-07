Bonus 200 euro, accredito nello stipendio di luglio con cedolino separato. Avviso NoiPA (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo i dubbi dei giorni scorsi sull'arrivo o meno del Bonus 200 euro nel mese di luglio, soprattutto a seguito delle segnalazioni dei nostri utenti che, vedendo l'importo della mensilità di luglio, non si sono visti addebitati l'indennità una tantum, arriva il messaggio di chiarimenti di NoiPA. Già nella giornata di ieri abbiamo anticipato che il Bonus sarebbe arrivato con cedolino separato L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo i dubbi dei giorni scorsi sull'arrivo o meno del200nel mese di, soprattutto a seguito delle segnalazioni dei nostri utenti che, vedendo l'importo della mensilità di, non si sono visti addebitati l'indennità una tantum, arriva il messaggio di chiarimenti di. Già nella giornata di ieri abbiamo anticipato che ilsarebbe arrivato conL'articolo .

