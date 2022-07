Bimbo morto a Sharm el Sheik | cosa ha mangiato e le possibili cause della morte del piccolo Andrea

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 8 luglio 2022)el: i genitori delsono rientrati in Italia, in attesa anchesalma delche dovrebbe tornare nella giornata di sabato 2 luglio. Intanto, si cerca di capire qualin più rispetto alla tragica vicenda.el: inchiesta aperta Alle ore 13:30 di venerdì 8 luglio, c’è stato il ritorno in Italia di Rosalia Manosperti e di Antonio Mirabile, i genitori delel-h per un’intossicazione alimentare. La coppia, che ha viaggiato a bordo di un aereo ambulanza, è atterrata all’aeroporto di Palermo ...