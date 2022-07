Bimba muore di stenti a Mugnano del Cardinale, indagata la madre (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMugnano del Cardinale (AV) – Una bimna di 4 anni è morta di stenti a Mugnano del Cardinale. La mamma della piccola, originaria di Saviano, risulta indagata. La bambina pare sia morta di stenti. La Procura della Repubblica di Nola ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla drammatica storia, che ha scosso le comunità di Mugnano del Cardinale e quelle del resto del Mandamento. La vicenda si è consumata in un contesto di notevole degrado. Gli investigatori vogliono fare piena luce per verificare eventuali responsabilità. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodel(AV) – Una bimna di 4 anni è morta didel. La mamma della piccola, originaria di Saviano, risulta. La bambina pare sia morta di. La Procura della Repubblica di Nola ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla drammatica storia, che ha scosso le comunità didele quelle del resto del Mandamento. La vicenda si è consumata in un contesto di notevole degrado. Gli investigatori vogliono fare piena luce per verificare eventuali responsabilità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

anteprima24 : ** Bimba muore di stenti a Mugnano del Cardinale, indagata la madre ** - cronachecampane : Mugnano del Cardinale, muore bimba di 4 anni: indagata la mamma #mugnanodelcardinale #nola #saviano - rococotanica : RT @Alessan48303739: @ProfMBassetti Lo vada a dire ai genitori di questa povera bimba - ChristianCaded1 : RT @Felyorfelix: Rip povera bimba ?? NB per tutti i quotidiani la bimba aveva 13 anni per Repubblica 14 ?? 'Vaiano (Prato), malore in casa… - AryelLucciola : RT @Felyorfelix: Rip povera bimba ?? NB per tutti i quotidiani la bimba aveva 13 anni per Repubblica 14 ?? 'Vaiano (Prato), malore in casa… -