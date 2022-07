Bigon: «I tifosi criticarono l’acquisto di Koulibaly. A Napoli mugugnavano sempre, per ogni acquisto» (Di venerdì 8 luglio 2022) L’ex direttore sportivo del Napoli Riccardo Bigon è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti a Kalidou Koulibaly, al centro di diverse voci di calciomercato nelle ultime settimane. «Ricordate cosa accadde quando acquistammo Koulibaly? I tifosi criticarono l’acquisto di Kalidou, molti mugugnavano, ma a Napoli succedeva con chiunque, per ogni acquisto (ride, ndr). Se è il più forte che ho portato a Napoli? Non saprei, sicuramente è tra i più forti, ma fare una classifica è molto complicato. Di calciatori ne abbiamo presi tanti, da Cavani a Jorginho, passando per Mertens, e parliamo di tutta gente ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 luglio 2022) L’ex direttore sportivo delRiccardoè intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kisse ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti a Kalidou, al centro di diverse voci di calciomercato nelle ultime settimane. «Ricordate cosa accadde quando acquistammo? Idi Kalidou, molti, ma asuccedeva con chiunque, per(ride, ndr). Se è il più forte che ho portato a? Non saprei, sicuramente è tra i più forti, ma fare una classifica è molto complicato. Di calciatori ne abbiamo presi tanti, da Cavani a Jorginho, passando per Mertens, e parliamo di tutta gente ...

Pubblicità

robypec75 : RT @ParticipioPart: #Bigon in esclusiva a Kiss Kiss Napoli: ' I tifosi non solo criticarono l'acquisto di #Koulibaly, a #Napoli, si lamenta… - napolista : #Bigon: «I tifosi criticarono l’acquisto di #Koulibaly. A #Napoli mugugnavano sempre, per ogni acquisto» L’ex ds d… - simodihno10 : RT @ParticipioPart: #Bigon in esclusiva a Kiss Kiss Napoli: ' I tifosi non solo criticarono l'acquisto di #Koulibaly, a #Napoli, si lamenta… - Maurizio62 : RT @ParticipioPart: #Bigon in esclusiva a Kiss Kiss Napoli: ' I tifosi non solo criticarono l'acquisto di #Koulibaly, a #Napoli, si lamenta… - NapoliVertical : RT @ParticipioPart: #Bigon in esclusiva a Kiss Kiss Napoli: ' I tifosi non solo criticarono l'acquisto di #Koulibaly, a #Napoli, si lamenta… -