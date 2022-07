Biden firma ordine esecutivo per l’accesso all’aborto (Di venerdì 8 luglio 2022) Joe Biden firma un ordine esecutivo nel tentativo di tutelare il diritto all’accesso all’aborto, dopo che la Corte Suprema ha recentemente eliminato la storica sentenza Roe v. Wade. Il presidente ha inoltre esortato a votare alle elezioni di midterm per velocizzare questi passi in avanti. Biden firma un ordine esecutivo a difesa dell’aborto Il presidente Leggi su periodicodaily (Di venerdì 8 luglio 2022) Joeunnel tentativo di tutelare il diritto al, dopo che la Corte Suprema ha recentemente eliminato la storica sentenza Roe v. Wade. Il presidente ha inoltre esortato a votare alle elezioni di midterm per velocizzare questi passi in avanti.una difesa dell’aborto Il presidente

Pubblicità

fanpage : Il presidente americano Joe Biden ha firmato alla Casa Bianca un ordine esecutivo per garantire alle donne il dirit… - repubblica : Usa, Biden firma un ordine esecutivo per il diritto all'aborto: 'La decisione della Corte Suprema e' terribile e sb… - SkyTG24 : Diritto aborto, Biden firma ordine esecutivo: 'Decisione Corte Suprema è stata politica' - Billa42_ : Biden firma ordine esecutivo per l’accesso all’aborto - ParliamoDiNews : Usa, Biden firma un ordine esecutivo per proteggere il diritto all’aborto | Vanity Fair Italia #VanityFairStories… -