Berlusconi “Il centro c’è già | è Forza Italia”

(Di venerdì 8 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ho letto che qualcuno parla di “costruire unpolitico” del Paese. Vorrei ricordare a questi signori, e a tutti voi, che ilsiamo noi. Il, che inè un partito indispensabile perchè costituisce la testimonianza e la continuazione della tradizione liberale, cristiana, garantista, europeista, dei principi e dei valori della società occidentale”. Così il leader di, Silvio, in un video su Facebook. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... è tornata aldell'agenda mediatica. Sollevata anche dagli esperti. Tiene banco oggi la polemica lanciata da Alberto Zangrillo , medico personale die direttore del Dipartimento di ...Passando in rassegna i nomi di chi potrebbe far parte dell'area di, Toti sottolinea che ... E"Non finirà mai". Rispondendo poi sulla legge elettorale, dice che "sono sempre stato per ...ROMA (ITALPRESS) - "Ho letto che qualcuno parla di "costruire un centro politico" del Paese. Vorrei ricordare a questi signori, e a tutti voi, che il centr ..."Ho letto che qualcuno parla di “costruire un centro politico” del Paese. Vorrei ricordare a questi signori, e a tutti voi, che il centro siamo noi. Il centro è ...