Benedetto XVI fa piangere il suo segretario, Mons. Georg Gänswein (Di venerdì 8 luglio 2022) Non ha potuto trattenere le lacrime Monsignor Georg Gänswein, di fronte a quello che gli ha confidato il Papa emerito. Vivere accanto a Joseph Ratzinger, anche nella vecchiaia, è un’esperienza straordinaria. È ormai vicino al secolo di vita, non è più in grado di camminare e fa ormai fatica anche a parlare. Le sue parole, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 8 luglio 2022) Non ha potuto trattenere le lacrimeignor, di fronte a quello che gli ha confidato il Papa emerito. Vivere accanto a Joseph Ratzinger, anche nella vecchiaia, è un’esperienza straordinaria. È ormai vicino al secolo di vita, non è più in grado di camminare e fa ormai fatica anche a parlare. Le sue parole, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

weronikaberlik1 : RT @vignadelsignore: L'anno liturgico con Benedetto XVI: Venerdì della XIV settimana del Tempo Ordinario (Anno pari) - 'Non siete voi a par… - Bonaventura22 : RT @DonFrancoFollo: L’annuncio del regno di Dio non è mai solo parola, mai solo insegnamento. E’ avvenimento, così come Gesù stesso è avv… - DonFrancoFollo : L’annuncio del regno di Dio non è mai solo parola, mai solo insegnamento. E’ avvenimento, così come Gesù stesso è… - gioteb : Benedetto XVI - vignadelsignore : L'anno liturgico con Benedetto XVI: Venerdì della XIV settimana del Tempo Ordinario (Anno pari) - 'Non siete voi a… -