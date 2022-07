Belluno | paura sulle Dolomiti | si stacca un pilastro della Moiazza Il crollo sul finale di una ferrata | esclusa la presenza di persone

(Di venerdì 8 luglio 2022) Non ci sarebberocoinvolte nel distacco di un, importante monte dellenella zona diavvenuto oggi 8 luglio. Si sarebbeto unpareteSud, a circa 2.400 metri di quota, vicino alla Via alpinistica Spigolo di destra. L’allarme è stato lanciato da un escursionista tedesco che stava passando sull’Alta via numero 1 nella zona. L’uomo ha raccontato di aver sentito un boato, seguito da una grande nuvola che scendeva nel canale dei Cantoi de Framont. L’escursionista è quindi corso al rifugio Bruto Carestiato, dove ha allertato il gestore, che è anche componente del Soccorso alpino di Agordo. L’allerta ora è massima, ...

CorriereAlpi : Crolla un pilastro sulla Moiazza. Tanta paura, nessun alpinista coinvolto

Il punto del distacco Roma, 8 luglio 2022 - Crollo sulle Dolomiti: un pilastro della Moiazza , imponente monte delle Dolomiti agordine (), si è staccato verso le 11.30 di oggi precipitando a valle nella zona Forcella del Camp. Nessuno è rimasto ferito. A dare l'allarme un escursionista tedesco di passaggio sull'Alta via numero ...Con questo martellamento in televisione stanno rovinando le Dolomiti: la gente hadi fare escursioni in quota e fa altre cose e ci rimettono tutti, specialmente la funivia della Marmolada.