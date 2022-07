Belgio | il Consiglio Superiore di Sanità riconosce la sigaretta elettronica come mezzo per smettere di fumare

(Di venerdì 8 luglio 2022) Buone notizie dal, in un rapporto emanato pochi giorni fa daldi, laè stata riconosciutaund’aiuto perdi. Il recente documento, che va ad aggiornare quello risalente a sette anni fa, afferma che sì, lapresenta alcuni rischi, ma è chiaramente meno dannosa rispetto ad una classicacontenente tabacco. Il, dunque, ritiene che l’e-cig possa rappresentare un valido supporto per la completa cessazione del fumo. Anche gli esperti si schierano a favore della decisione, ribadendo che la priorità assoluta è, e deve rimanere, la totale ...

Pubblicità

kejkeyjj : @exspaghetti Se ti posso dare un consiglio guarda anche Skam Belgio ?? - AntoneloFoti : @Hawkingforever @giorgio_gori .....Gran Bretagna, Belgio, Germania , Portogallo, Francia , Spagna e forse altri ,… - BartoliMarino : @RobertoRenga Roberto, il figlio di una mia nipote ( italiana - narnese ) nato in Belgio ( per il padre incaricato… - Newflavours_IT : Belgio, Consiglio superiore di sanità riconosce la sigaretta elettronica - Sigmagazine Belgio, Consiglio superiore… - sscalcionapoli1 : Parisi: “Qualcosa davanti il Napoli dovrà farlo, dal Belgio consiglio Onuachu” -

Tutto Napoli

... che e' partita con un gruppo verso il, ed era alla sua prima esperienza con Meetravel ... Ci si puo' anche improvvisare viaggiatori ma avere qualche accorgimento ematurato in anni di ...... che è partita con un gruppo verso il, ed era alla sua prima esperienza con Meetravel scrive ... Ci si può anche improvvisare viaggiatori ma avere qualche accorgimento ematurato in anni ... Parisi: “Qualcosa davanti il Napoli dovrà farlo, dal Belgio consiglio Onuachu" BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Il Parlamento europeo non ha respinto l'atto delegato sulla tassonomia della Commissione che prevede l'inclusione di specifiche attività energetiche dei settori del ga ...Il 5 luglio, il Consiglio Nazionale della Resistenza dell’Iran ( CNRI) ha tenuto una conferenza stampa nella capitale belga, Bruxelles, e ha annunciato la sua dichiarazione ufficiale su un nuovo contr ...