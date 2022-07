Belen Rodriguez sparisce dai social: il motivo (Di venerdì 8 luglio 2022) Da qualche giorno la showgirl Belen Rodriguez è sparita dai social. I motivi sono due: ecco quali La showgirl argentina, da qualche giorno, non si fa più viva sui propri social. I motivi, che hanno spinto Belen Rodriguez a sparire momentaneamente dalle sue piattaforme web, sono legati a motivi amorosi con l’attuale compagno Stefano De Martino, ma, soprattutto, a questioni riguardanti il suo ex, ovvero il parrucchiere Antonio Spinalbese. Belen via dai social (Fonte: Instagram)Sul fronte amoroso le preoccupazioni sono dovute ai numerosi impegni lavorativi di Stefano De Martino. Il conduttore e ballerino è costretto a viaggiare e a stare per molto tempo lontano da casa. Forse, proprio questo rappresenta uno dei motivi di sofferenza di ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 8 luglio 2022) Da qualche giorno la showgirlè sparita dai. I motivi sono due: ecco quali La showgirl argentina, da qualche giorno, non si fa più viva sui propri. I motivi, che hanno spintoa sparire momentaneamente dalle sue piattaforme web, sono legati a motivi amorosi con l’attuale compagno Stefano De Martino, ma, soprattutto, a questioni riguardanti il suo ex, ovvero il parrucchiere Antonio Spinalbese.via dai(Fonte: Instagram)Sul fronte amoroso le preoccupazioni sono dovute ai numerosi impegni lavorativi di Stefano De Martino. Il conduttore e ballerino è costretto a viaggiare e a stare per molto tempo lontano da casa. Forse, proprio questo rappresenta uno dei motivi di sofferenza di ...

