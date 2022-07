Beach volley, World Tour 2022 Gstaad. Bianchin/Scampoli: che impresa! Battute Fernanda/Maria Antonelli, ora gli ottavi (Di venerdì 8 luglio 2022) Non finiscono di stupire Margherita Bianchin e Claudia Scampoli che, dopo gli ottavi raggiunti al Mondiale di Roma, concedono il bis e volano agli ottavi di finale anche all’Elite di Gstaad in Svizzera. la coppia azzurra ha battuto nei sedicesimi 2-1 in rimonta le brasiliane Maria Antonelli/Fernanda, ottenendo così il secondo successo consecutivo e confermandosi fra le prime sedici coppie al mondo. E’ iniziata non senza qualche difficoltà e qualche errore la partita delle azzurre che nel primo set si sono trovate da subito a rincorrere ed hanno perso 21-18. Nel secondo set, invece, partenza a razzo delle italiane che sono andate sul 5-2 e sul 10-6, controllando nella seconda parte e vincendo 21-15. Azzurre avanti anche nel tie break con ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Non finiscono di stupire Margheritae Claudiache, dopo gliraggiunti al Mondiale di Roma, concedono il bis e volano aglidi finale anche all’Elite diin Svizzera. la coppia azzurra ha battuto nei sedicesimi 2-1 in rimonta le brasiliane, ottenendo così il secondo successo consecutivo e confermandosi fra le prime sedici coppie al mondo. E’ iniziata non senza qualche difficoltà e qualche errore la partita delle azzurre che nel primo set si sono trovate da subito a rincorrere ed hanno perso 21-18. Nel secondo set, invece, partenza a razzo delle italiane che sono andate sul 5-2 e sul 10-6, controllando nella seconda parte e vincendo 21-15. Azzurre avanti anche nel tie break con ...

