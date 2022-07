Bayern, avanti tutta per De Ligt: il blitz, la nuova offerta, la risposta della Juve | Primapagina (Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-07 23:00:00 Fermi tutti! Quando il Bayern parte, solitamente arriva. Sembra proprio che andrà così anche sul fronte Matthijs de Ligt. Per buona pace di un Chelsea che si è mosso con mesi d’anticipo e ha pure messo sul piatto più soldi. Con la Juve che a questo punto si trova alle battute conclusive di una trattativa con l’obiettivo unico di spuntare quanti più soldi possibili. Pur sapendo le difficoltà che ci possono essere quando un giocatore ha sostanzialmente scelto. E De Ligt ha già scelto tre volte. Prima di non rinnovare il contratto. Poi di voler lasciare la Juve. Infine di accettare il progetto del Bayern Monaco. Una decisione, quest’ultima, che ha dato forza al club bavarese nonostante i tentativi del Chelsea, vicino alla resa. La svolta, forse decisiva, è andata in ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-07 23:00:00 Fermi tutti! Quando ilparte, solitamente arriva. Sembra proprio che andrà così anche sul fronte Matthijs de. Per buona pace di un Chelsea che si è mosso con mesi d’anticipo e ha pure messo sul piatto più soldi. Con lache a questo punto si trova alle battute conclusive di una trattativa con l’obiettivo unico di spuntare quanti più soldi possibili. Pur sapendo le difficoltà che ci possono essere quando un giocatore ha sostanzialmente scelto. E Deha già scelto tre volte. Prima di non rinnovare il contratto. Poi di voler lasciare la. Infine di accettare il progetto delMonaco. Una decisione, quest’ultima, che ha dato forza al club bavarese nonostante i tentativi del Chelsea, vicino alla resa. La svolta, forse decisiva, è andata in ...

