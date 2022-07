"Basta, io lascio 100 euro di mancia": sfogo durissimo di Facchinetti, con chi ce l'ha (Di venerdì 8 luglio 2022) Un duro sfogo quello cui si è lasciato andare Francesco Facchinetti sui social. Nel suo mirino ci sono finiti gli influencer "scrocconi". Tutto è nato dalla notizia di uno chef messicano che ha rifiutato la presenza di una influencer all'interno del suo ristorante, dopo che quest'ultima gli avrebbe chiesto una cena gratis in cambio di pubblicità al suo locale. "Basta! Fate il grano, fate i soldi, spendete questi soldi!", questo il commento di Facchinetti sul suo profilo TikTok. Il figlio di Roby dei Pooh, poi, ha continuato: "Questa moda allucinante degli influencer o dei personaggi famosi che vanno in giro a scrocco deve finire, Basta! Spendete questo grano! Io non ho mai chiesto nulla a gratis. Ho pagato quasi sempre". E ancora: "Se vado in un ristorante e mi offrono, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Un duroquello cui si è lasciato andare Francescosui social. Nel suo mirino ci sono finiti gli influencer "scrocconi". Tutto è nato dalla notizia di uno chef messicano che ha rifiutato la presenza di una influencer all'interno del suo ristorante, dopo che quest'ultima gli avrebbe chiesto una cena gratis in cambio di pubblicità al suo locale. "! Fate il grano, fate i soldi, spendete questi soldi!", questo il commento disul suo profilo TikTok. Il figlio di Roby dei Pooh, poi, ha continuato: "Questa moda allucinante degli influencer o dei personaggi famosi che vanno in giro a scrocco deve finire,! Spendete questo grano! Io non ho mai chiesto nulla a gratis. Ho pagato quasi sempre". E ancora: "Se vado in un ristorante e mi offrono, ...

Pubblicità

Venomous_Idra : Io sono stanca, esausta, drenata. Basta, lascio il fandom. Ma dove cazz vado, come vivo senza di lui. - ZioSt4lin : @ercorridore @Maestro_HV @gianlucamart1 Vuoi una bella denuncia per diffamazione aggravata (a mezzo stampa)? Basta… - valedicaa : RT @bimbadireid: Io ho appena scoperto che Joseph Quinn la chitarra la suona davvero, che ha una specie di diploma del conservatorio e che… - _iamgaia : RT @bimbadireid: Io ho appena scoperto che Joseph Quinn la chitarra la suona davvero, che ha una specie di diploma del conservatorio e che… - vatuttobene58 : @MorMattia @meb A proposito di “i populismi si nutrono di slogan” come dimenticare memorabili i -Se perde lascio p… -