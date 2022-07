Basket | Paolo Banchero si fa valere nell’esordio in Summer League NBA con gli Orlando Magic

(Di venerdì 8 luglio 2022) Nuove scelte, giocatori in cerca di fortuna e tanto altro: questo è l’ambiente delleNBA ad ogni estate. Ed è quello che, coi galloni di primo chiamato in assoluto all’ultimo Draft, affrontain quel di Las Vegas, con la maglia degli. E la prima notte non delude le attese: non solo il lungo con la maglia numero 5 gioca bene, ma glibattono per 91-77 gli Houston Rockets, tra i quali c’è l’uomo che nei pronostici di tutti era la prima scelta, Jabari Smith, prima delle ultime, vertiginose ore che hanno portato ia virare su: Italia Sperimentale, battuto il Canada al Globl Jam. Ora la semifinale con il Brasile La stella in ...

Buona la prima per Paolo Banchero. La prima scelta assoluta allo scorso draft Nba inizia nel modo migliore la sua Summer League, il rookie ben sapendo però che Banchero resta il giocatore più pronto per il salto in NBA. Nuove scelte, giocatori in cerca di fortuna e tanto altro: questo è l'ambiente delle Summer League NBA ad ogni estate. Ed è quello che, coi galloni di primo chiamato in assoluto all'ultimo Draft, affronta Paolo Banchero. Primo contatto con il mondo NBA per l'azzurro d'America: nella sfida fra le squadre estive di Magic e Rockets, la prima scelta del Draft 2022 realizza 17 punti.