Basket: Paolo Banchero, bella prestazione nell’esordio in Summer League NBA con gli Orlando Magic (Di venerdì 8 luglio 2022) Nuove scelte, giocatori in cerca di fortuna e tanto altro: questo è l’ambiente delle Summer League NBA ad ogni estate. Ed è quello che, coi galloni di primo chiamato in assoluto all’ultimo Draft, affronta Paolo Banchero in quel di Las Vegas, con la maglia degli Orlando Magic. E la prima notte non delude le attese: non solo il lungo con la maglia numero 5 gioca bene, ma gli Orlando Magic battono per 91-77 gli Houston Rockets, tra i quali c’è l’uomo che nei pronostici di tutti era la prima scelta, Jabari Smith, prima delle ultime, vertiginose ore che hanno portato i Magic a virare su Banchero. Basket: Italia Sperimentale, battuto il Canada al Globl Jam. Ora la semifinale con il Brasile La stella in ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Nuove scelte, giocatori in cerca di fortuna e tanto altro: questo è l’ambiente delleNBA ad ogni estate. Ed è quello che, coi galloni di primo chiamato in assoluto all’ultimo Draft, affrontain quel di Las Vegas, con la maglia degli. E la prima notte non delude le attese: non solo il lungo con la maglia numero 5 gioca bene, ma glibattono per 91-77 gli Houston Rockets, tra i quali c’è l’uomo che nei pronostici di tutti era la prima scelta, Jabari Smith, prima delle ultime, vertiginose ore che hanno portato ia virare su: Italia Sperimentale, battuto il Canada al Globl Jam. Ora la semifinale con il Brasile La stella in ...

