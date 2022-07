Basket femminile: Italia, buona partenza agli Europei Under 20 2022. Battuta la Svezia con un’ottima Panzera (Di venerdì 8 luglio 2022) Esordio vincente per l’Italia agli Europei femminili Under 20 di scena a Sopron, in Ungheria. La squadra allenata da Andrea Mazzon vince per 62-47 sulla Svezia nella prima partita del girone B. Ilaria Panzera è ovunque con 14 punti, 8 rimbalzi, 7 assist e 8 palle rubate (in breve, una quadrupla doppia neanche tanto lontana); bene anche Caterina Gilli con 16 punti e Giulia Natali con 11. Nessuna svedese in doppia cifra: il massimo riguarda i 9 punti di Stina Almqvist. Le due squadre non iniziano esattamente col piede sull’acceleratore: tanti errori, molta pressione delle difese i temi principali. Per l’Italia in 5’30” segnano Panzera (5 punti) e Allievi (2), per la Svezia Ekh e Hevinder. La giocatrice ormai tra i perni del Geas crea, ma ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Esordio vincente per l’femminili20 di scena a Sopron, in Ungheria. La squadra allenata da Andrea Mazzon vince per 62-47 sullanella prima partita del girone B. Ilariaè ovunque con 14 punti, 8 rimbalzi, 7 assist e 8 palle rubate (in breve, una quadrupla doppia neanche tanto lontana); bene anche Caterina Gilli con 16 punti e Giulia Natali con 11. Nessuna svedese in doppia cifra: il massimo riguarda i 9 punti di Stina Almqvist. Le due squadre non iniziano esattamente col piede sull’acceleratore: tanti errori, molta pressione delle difese i temi principali. Per l’in 5’30” segnano(5 punti) e Allievi (2), per laEkh e Hevinder. La giocatrice ormai tra i perni del Geas crea, ma ...

