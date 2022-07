Basket: Eurolega femminile, Virtus Bologna ai gironi per la rinuncia di Riga (Di venerdì 8 luglio 2022) Si evolve in maniera inattesa il quadro legato all’Italia nell’edizione 2022-2023 di Eurolega femminile. La Virtus Segafredo Bologna, originariamente destinata a giocare nelle qualificazioni della massima manifestazione continentale, andrà invece a disputare la fase a gironi. Un risvolto, questo, provocato dalla rinuncia della formazione lettone del TTT Riga, che non farà parte nemmeno dell’EuroCup. Negli ultimi giorni, infatti, il club ha vissuto ore calde a causa dell’imminente decisione di cambiarne lo status giuridico da fondazione ad associazione, secondo quanto riportano i media lettoni. Questo ha portato a decidere di prendersi un anno di pausa dall’Europa: l’obiettivo è rientrarvi subito. Basket: Paolo Banchero, bella prestazione nell’esordio ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Si evolve in maniera inattesa il quadro legato all’Italia nell’edizione 2022-2023 di. LaSegafredo, originariamente destinata a giocare nelle qualificazioni della massima manifestazione continentale, andrà invece a disputare la fase a. Un risvolto, questo, provocato dalladella formazione lettone del TTT, che non farà parte nemmeno dell’EuroCup. Negli ultimi giorni, infatti, il club ha vissuto ore calde a causa dell’imminente decisione di cambiarne lo status giuridico da fondazione ad associazione, secondo quanto riportano i media lettoni. Questo ha portato a decidere di prendersi un anno di pausa dall’Europa: l’obiettivo è rientrarvi subito.: Paolo Banchero, bella prestazione nell’esordio ...

