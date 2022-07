Baseball | Italia sconfitta all’esordio in Haarlem Week 2022 L’Olanda vince di misura

(Di venerdì 8 luglio 2022) Prima partita e primaper l’nella. Gli azzurri del manager Mike Piazza sono costretti a cedere di fronte al, vittoriosa per 1-2 nella più classica delle sfide europee. Un confronto che, stavolta, si decide praticamente tutto nel primo inning, quello in cui partono come lanciatori Scafidi e Huijer. Nella citata prima ripresa, il singolo di Paolini apre le danze: Friscia ottiene la base su ball, Mineo riempie le basi e Martini firma l’1-0 azzurro. Huijer, però, evita qualunque altra segnaturana nonostante la situazione pericolosa. Nella parte bassa, arriva la valida a destra di Schoop, Richardson guadagna base su ball, poi è Profar, con un brillante doppio, a mandare tutti e due a casa per l’1-2. World ...

Federazione Italiana Baseball

