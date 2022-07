Attentato contro Shinzo Abe: chi è l’uomo che ha sparato e ucciso l’ex premier giapponese (Di venerdì 8 luglio 2022) Tokyo – L’assalitore dell’ex premier giapponese Shinzo Abe è un ex militare, membro della marina delle forze di auto difesa giapponesi. Lo ha reso noto l’emittente Fuji Tv, ricordando che è stato arrestato immediatamente. La televisione pubblica Nhk ha spiegato che è stato identificato come Tetsuya Yamagami, 42 anni, residente a Nara, città dove Abe stava tenendo un comizio. L’assalitore ha prestato servizio nelle Forze di auto difesa per tre anni, fino al 2005, quando è stato congedato, ha aggiunto Nhk. l’uomo avrebbe confessato: ha detto alla polizia che era frustrato da Shinzo Abe e per questo voleva ucciderlo, riporta Nhk. Secondo testimoni oculari, si sarebbe avvicinato a Shinzo Abe da dietro mentre l’ex premier stava pronunciando ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 8 luglio 2022) Tokyo – L’assalitore delAbe è un ex militare, membro della marina delle forze di auto difesa giapponesi. Lo ha reso noto l’emittente Fuji Tv, ricordando che è stato arrestato immediatamente. La televisione pubblica Nhk ha spiegato che è stato identificato come Tetsuya Yamagami, 42 anni, residente a Nara, città dove Abe stava tenendo un comizio. L’assalitore ha prestato servizio nelle Forze di auto difesa per tre anni, fino al 2005, quando è stato congedato, ha aggiunto Nhk.avrebbe confessato: ha detto alla polizia che era frustrato daAbe e per questo voleva ucciderlo, riporta Nhk. Secondo testimoni oculari, si sarebbe avvicinato aAbe da dietro mentrestava pronunciando ...

berlusconi : Sono sconvolto per l’attentato contro Shinzo Abe, che ha guidato con sicurezza e visione il Giappone in un momento… - ilfoglio_it : ?? E' morto #ShinzoAbe, ex primo ministro giapponese colpito da un attentato. Un uomo gli ha sparato al petto mentre… - fanpage : Grave attentato contro l'ex premier giapponese Shinzo Abe, ricoverato in gravi condizioni #8luglio - claudiagen : RT @giubileif: L’attentato a Shinzo Abe, politico nazionalista conservatore, è un attacco contro il Giappone, alleato strategico dell’Occid… - 14jvyeon : RT @berlusconi: Sono sconvolto per l’attentato contro Shinzo Abe, che ha guidato con sicurezza e visione il Giappone in un momento difficil… -