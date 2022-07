Attentato all’ex premier giapponese Shinzo Abe: le immagini (Di venerdì 8 luglio 2022) Shinzo Abe è morto. L’ex premier giapponese è stato colpito con due proiettili sparati da un’arma rudimentale. Raggiunto dai colpi alla schiena e al collo, Abe è deceduto in ospedale per arresto cardio-circolatorio. L’ex premier nipponico aveva 67 anni ed è stato sparato durante un comizio in strada nella città di Nara. A impugnare l’arma L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 8 luglio 2022)Abe è morto. L’exè stato colpito con due proiettili sparati da un’arma rudimentale. Raggiunto dai colpi alla schiena e al collo, Abe è deceduto in ospedale per arresto cardio-circolatorio. L’exnipponico aveva 67 anni ed è stato sparato durante un comizio in strada nella città di Nara. A impugnare l’arma L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

RaiNews : Attentato all'ex premier giapponese: colpito alla schiena con 2 colpi sparati a distanza ravvicinata. Shinzo Abe er… - meb : Scossi per la notizia dell’attentato all’ex premier #ShinzoAbe, scioccati per la sua morte. Vicini al popolo giappo… - RaiNews : Gli spari poi Abe si è accasciato al suolo riportando un arresto cardiopolmonare. In un video la sequenza dei socco… - PATRIZIA953 : RT @marcodimaio: Sgomento per l’attentato all’ex premier giapponese Shinzo Abe, colpito al petto da un estremista mentre stava tenendo un d… - FraTroiano : La notizia dell'attentato che è costato la vita all'ex primo ministro del Giappone #ShinzoAbe colpisce profondament… -