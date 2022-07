Attentato ad Abe, l’ex primo ministro giapponese è morto. Arrestato ex militare (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, vittima stamani di un Attentato mentre teneva un comizio nella città di Nara, è morto. L'ufficializzazione del decesso di Abe è arrivato dal quartier generale del Partito liberaldemocratico (Jiminto), di cui Abe è stato il leader. Abe è stato colpito da due pallottole oggi, mentre iniziava un comizio a Nara. A sparare sarebbe stato un 41enne, Tetsuya Yamagami, che è stato rapidamente Arrestato e ha dichiarato di non aver agito per motivazioni politiche, ma per risentimento nei confronti dell'ex premier. Trasportato in ospedale, si era immediatamente capito che versava in condizioni disperate era stato dichiarato in "arresto cardio-polmonare".Un arresto per il ferimento a colpi di arma da fuoco dell'ex primo ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 8 luglio 2022) L'exShinzo Abe, vittima stamani di unmentre teneva un comizio nella città di Nara, è. L'ufficializzazione del decesso di Abe è arrivato dal quartier generale del Partito liberaldemocratico (Jiminto), di cui Abe è stato il leader. Abe è stato colpito da due pallottole oggi, mentre iniziava un comizio a Nara. A sparare sarebbe stato un 41enne, Tetsuya Yamagami, che è stato rapidamentee ha dichiarato di non aver agito per motivazioni politiche, ma per risentimento nei confronti dell'ex premier. Trasportato in ospedale, si era immediatamente capito che versava in condizioni disperate era stato dichiarato in "arresto cardio-polmonare".Un arresto per il ferimento a colpi di arma da fuoco dell'ex...

GiuseppeConteIT : Accolgo con sgomento la notizia dell’attentato a Shinzo Abe, esempio di intenso e devoto impegno a servizio delle I… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Il Governo italiano esprime la sua ferma condanna per l’attentato a Shinzo Abe. L’Italia è vicin… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per la morte di Shinzo Abe. L’It… - ta_kar : RT @Palazzo_Chigi: Presidente Draghi: Il Governo italiano esprime la sua ferma condanna per l’attentato a Shinzo Abe. L’Italia è vicina ad… - Stefy_61 : RT @Resistenza1967: Altro mistero. L'attentato a Shinzo Abe. Non è nella cultura terroristica giapponese l'attentato, la cosa puzza e puzza… -