Atleta si sente male: madre lo spinge al traguardo (Di venerdì 8 luglio 2022) Un malore a pochi passi dalla fine. Durante l'ottava edizione dei Giochi dello Yakut (Russia), Artur Búrtsev ha accusato un colpo di caldo. La madre dell'Atleta è entrata subito in pista e lo ha ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022) Un malore a pochi passi dalla fine. Durante l'ottava edizione dei Giochi dello Yakut (Russia), Artur Búrtsev ha accusato un colpo di caldo. Ladell'è entrata subito in pista e lo ha ...

Atleta si sente male: madre lo spinge al traguardo

Un malore a pochi passi dalla fine. Durante l'ottava edizione dei Giochi dello Yakut (Russia), Artur Búrtsev ha accusato un colpo di caldo. La madre dell'atleta è entrata subito in pista e lo ha condotto al traguardo. Búrtsev è stato eliminato dalla competizione

8 luglio 2022