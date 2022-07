Atalanta, bagno di folla per la squadra a Clusone FOTO | Serie A (Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-08 18:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: bagno di folla tra bambini e animatori del centro ricreativo estivo che hanno accolto con entusiasmo alle 17 i giocatori dell’Atalanta arrivati al centro sportivo ‘Città di Clusone’ per il primo allenamento del ritiro estivo 2022/2023, a porte aperte. Acclamazioni per Ederson, il nuovo arrivato, e per l’attaccante Luis Muriel. La polizia ha faticato a contenere l’entusiasmo dei bambini che volevano stringere la mano ai loro beniamini mentre cantavano tutti i cori dell’Atalanta. Tantissimi i bambi con la maglia nerazzurra che, all’arrivo di Okoli, hanno intonato un coro per Duvan, scambiandolo per Zapata e scatenando le risa dell’ex Cremonese. Presenti tutti i ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-08 18:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com:ditra bambini e animatori del centro ricreativo estivo che hanno accolto con entusiasmo alle 17 i giocatori dell’arrivati al centro sportivo ‘Città di’ per il primo allenamento del ritiro estivo 2022/2023, a porte aperte. Acclamazioni per Ederson, il nuovo arrivato, e per l’attaccante Luis Muriel. La polizia ha faticato a contenere l’entusiasmo dei bambini che volevano stringere la mano ai loro beniamini mentre cantavano tutti i cori dell’. Tantissimi i bambi con la maglia nerazzurra che, all’arrivo di Okoli, hanno intonato un coro per Duvan, scambiandolo per Zapata e scatenando le risa dell’ex Cremonese. Presenti tutti i ...

Pubblicità

zazoomblog : Atalanta bagno di folla per la squadra a Clusone FOTO - #Atalanta #bagno #folla #squadra - GaspxJosip : RT @Filippomaggi97: ?? Primo bagno di folla della stagione per l'#Atalanta, che ha salutato circa 300 bambini dei Cre di Clusone e paesi lim… - itselee8 : RT @Filippomaggi97: ?? Primo bagno di folla della stagione per l'#Atalanta, che ha salutato circa 300 bambini dei Cre di Clusone e paesi lim… - Filippomaggi97 : ?? Primo bagno di folla della stagione per l'#Atalanta, che ha salutato circa 300 bambini dei Cre di Clusone e paesi… -