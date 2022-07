Assopellettieri, tavolo istituzionale dedicato al comparto pelletteria (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Si è appena concluso a Roma il primo tavolo di lavoro istituzionale promosso da Assopellettieri e dedicato al mondo della pelletteria. Una nuova iniziativa che, nel post pandemia e in piena crisi internazionale, riconferma la salda volontà dell’associazione di farsi portavoce delle istanze di uno dei settori più strategici dell’economia nazionale. Un impegno tangibile per richiedere e favorire l’adozione di misure politiche in grado di tutelare le piccole e medie imprese, eccellenza del Made in Italy e unicum della manifattura italiana. Del resto, il settore rappresenta da anni un elemento chiave nell’orbita del sistema moda, ed è da sempre in cima alle voci della bilancia commerciale nazionale, oltre ad essere uno dei comparti più noti e apprezzati all’estero L’incontro ha coinvolto ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Si è appena concluso a Roma il primodi lavoropromosso daal mondo della. Una nuova iniziativa che, nel post pandemia e in piena crisi internazionale, riconferma la salda volontà dell’associazione di farsi portavoce delle istanze di uno dei settori più strategici dell’economia nazionale. Un impegno tangibile per richiedere e favorire l’adozione di misure politiche in grado di tutelare le piccole e medie imprese, eccellenza del Made in Italy e unicum della manifattura italiana. Del resto, il settore rappresenta da anni un elemento chiave nell’orbita del sistema moda, ed è da sempre in cima alle voci della bilancia commerciale nazionale, oltre ad essere uno dei comparti più noti e apprezzati all’estero L’incontro ha coinvolto ...

fisco24_info : Assopellettieri, tavolo istituzionale dedicato al comparto pelletteria: (Adnkronos) - L’incontro ha coinvolto rappr… - laConceria : Le tre priorità del tavolo di lavoro istituzionale di #Assopellettieri - MpaStyle : Assopellettieri e le istituzioni insieme per valorizzare l’eccellenza del Made in Italy. Al via la prima sessione d… -