"Asintomatici lavativi seriali". Scoppia la polemica dopo il tweet di Zangrillo. Burioni gli fa eco (Di venerdì 8 luglio 2022) "Accade che lavativi seriali, positivi al test #COVID19, non lavorino per settimane, sebbene Asintomatici. Così si distrugge il Paese". Lo scrive su Twitter Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell'Irccs ospedale San Raffaele. Quasi tutti polemici i commenti: "E dopo il virus morto, quelli che si contagiano per non lavorare. Non siamo un paese serio", "Basta colpevolizzare il singolo. Fino a ieri bisognava chiudersi in casa anche solo per sospetta positività per tutelare gli altri. Se non lo facevi eri considerato un delinquente. Ora se lo fai sei un lavativo. Forse sarebbe tempo di essere coerenti". A Zangrillo risponde anche il collega virologo Roberto Burioni: "C'e' molto trambusto ...

