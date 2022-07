(Di venerdì 8 luglio 2022) La star di Due uomini e mezzo ha officiato la cerimonia di nozze di Mike van Reekum, suo executive assistant, con lo Youtuber PK Creedon, in California. E con molta eleganza ha mantenuto il basso profilo e si è tenuto sullo sfondo, per non distogliere l'attenzione dagli sposi

Pubblicità

vodkaaastraight : vorrei un attimo parlare della storia d’amore incredibile di mila kunis e ashton kutcher, che dopo essere stati shi… - tesseradipuzzle : se penso che Mila Kunis e Ashton Kutcher hanno praticamente fatto 2 film identici ( Friends with benefits e No stri… - grumpy792 : RT @gayit: Ashton Kutcher ha officiato il matrimonio degli Youtuber PK e Mike - il video - Piero_Strada : Ashton Kutcher ha officiato il matrimonio degli Youtuber PK e Mike – il video - ParliamoDiNews : Ashton Kutcher ha officiato il matrimonio degli Youtuber PK e Mike - il video - -

Vanity Fair Italia

Sul co - fondatore e CEO di Apple sono stati girati due film (Jobs nel 2013 cone Steve Jobs nel 2015 con Michael Fassbender), ma il migliore è senza dubbio I pirati di Silicon Valley (...Le donazioni delle star di Hollywood I primi a intervenire sono stati Mila Kunis , ucraina naturalizzata statunitense, e il marito, stelle di That '70s Show. I due attori hanno ... Ashton Kutcher ha celebrato il matrimonio del suo segretario con il compagno Stasera in tv il film The Guardian - Salvataggio in mare su Sky Collection alle ore 23.05: ecco la trama, il trailer e curiosità del film ...Air up, è la prima azienda al mondo, tedesca, che offre il sistema di bevande aromatizzate riutilizzabili che insaporisce la normale acqua del rubinetto sfruttando il fenomeno fisiologico dell’olfatto ...