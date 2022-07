Ascolti tv Tim Summer Hits: quanto ha fatto la seconda puntata su Rai 2 ieri sera? (Di venerdì 8 luglio 2022) ieri sera, giovedì 7 luglio 2022, è andata in onda su Rai 2 la la seconda puntata del Tim Summer Hits condotta da Stefano De Martino e Andrea Delogu, ma quanto ha fatto in termini di Ascolti tv? Ecco tutti i dati auditel e lo share. Leggi anche: Tim Summer Hits 2022: quante puntate sono? Date Ascolti tv... Leggi su donnapop (Di venerdì 8 luglio 2022), giovedì 7 luglio 2022, è andata in onda su Rai 2 la ladel Timcondotta da Stefano De Martino e Andrea Delogu, mahain termini ditv? Ecco tutti i dati auditel e lo share. Leggi anche: Tim2022: quante puntate sono? Datetv...

Pubblicità

andreastoolbox : Ascolti del 30 giugno: 'Don Matteo' e 'TIM Summer hits' | TV Sorrisi e Canzoni - emabrue : Ascolti Tv analisi 30 giugno 2022: Terence Hill svetta. La ‘nuova’ Rai2 con “TIM Summer Hits” batte Canale 5 e Ital… - infoitcultura : Ottimi ascolti per il Tim Summer Hits - infoitcultura : Grande successo di ascolti per Tim Summer Hits - Ary1797 : RT @RadioItalia: #TimSummerHits è stato un vero successo! Grazie per aver seguito e commentato con noi questo grande evento?? Prossimo app… -