Artemisia Gentileschi | lo stupro e la fama della prima pittrice della storia

LA VICENDA DILo stupro subito da giovanissima e il processo intentato dal padre Orazio al pittore e amico Agostino Tassi rappresentano il filo rosso del racconto oltreché lo ...... da Caterina de' Medici all'Elettrice Palatina, da muse come la Beatrice di Dante e Simonetta Vespucci, ritratta da Botticelli nei suoi più grandi capolavori, da, che visse tra ...È dedicata alla pittrice Artemisia Gentileschi il nuovo episodio di Italian Season, la serie in sette documentari in onda su Sky Arte venerdì 8 luglio ...Pittrice, moglie, madre, amante e grande guerriera. Artemisia Gentileschi è un’icona simbolo del femminismo, una donna che si è ribellata allo stupro subito portando il proprio carnefice in tribunale.