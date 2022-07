Antonino Spinalbese arriverà a Cosenza per presentare il suo nuovo progetto | i dettagli FOTO

Pubblicità

361_magazine : - CheDonnait : Il gesto di Antonino Spinalbese #belen - zazoomblog : Giulia Tordini: chi è la nuova fidanzata di Antonino Spinalbese età altezza Instagram - #Giulia #Tordini: #nuova… - CorriereCitta : Giulia Tordini: chi è la nuova fidanzata di Antonino Spinalbese, età, altezza, Instagram - infoitcultura : Addio Belen! Antonino Spinalbese volta pagina: ecco chi è la sua nuova fiamma -

Secondo indiscrezioni Belen Rodriguez potrebbe aver avuto dei problemi cone Stefano De Martino. Belen Rodriguez non appare sui social ormai da diversi giorni e, secondo alcuni ipotesi circolate in rete, potrebbe essere successo qualcosa tra lei,...... anche se non ci sono indizi in merito (lui stesso continua ad indossare la fede, come mostrato anche al Tim Summer Hits); allora come stanno davvero le cose tra i dueal GF Vip ...Antonino Spinalbese arriva a Cosenza per presentare il suo nuovo progetto: ecco tutti i dettagli e dove incontrarlo ...La preoccupazione dei fan che da giorni ormai hanno notato la quasi totale assenza dell'argentina su Instagram ...