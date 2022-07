Antonella Elia | ecco quello che Mike non ha mai visto | forse…

Leggi su newstv

(Di venerdì 8 luglio 2022). ForseBongiorno non l’ha mai vista così. E magari non solo lui. Lo scatto parla decisamente molto chiaro, come potete vedere benissimo tutti. L’avete mai notata in questo modo?, un volto noto della televisione italiana che negli anni si è fatta apprezzare e conoscere sempre meglio. Nata a Torino l’1 novembre 1963, è una showgirl popolarissima. La simpaticaWeb SourceIn particolar modo negli anni novanta, si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie a trasmissioni come La corrida, Non è la Rai, Pressing e La ruota della fortuna.Negli anni duemila ha partecipato a reality show del calibro de L’isola dei famosi, Pechino Express, Grande Fratello VIP e Temptation Island. Prima di diventare ciò che è oggi, comunque, ha ...