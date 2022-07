Angel Di Maria, è il giorno delle visite mediche e della firma. Nel pomeriggio tocca a Pogba: decolla il mercato Juve (Di venerdì 8 luglio 2022) Il grande entusiasmo questa mattina ha accolto l’arrivo di Angel Di Maria al J Medical per le visite mediche. Centinaia di tifosi si sono radunati di fronte al centro medico della Juventus per manifestare la loro felicità nei confronti dell’attaccante argentino. El Fideo ha firmato un contratto di un anno, a 7 milioni di euro a stagione. Come primo gesto in bianconero ha autografato una bandiera della Juve e nel pomeriggio è atteso alla Continassa per incontrare la dirigenza. L’arrivo di Angel Di Maria al #JMedical ???? pic.twitter.com/V1Ap4CIWUy — JuventusFC (@Juventusfc) July 8, 2022 Il suo sbarco a Torino, avvenuto ieri sera, è stato anticipatore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Il grande entusiasmo questa mattina ha accolto l’arrivo diDial J Medical per le. Centinaia di tifosi si sono radunati di fronte al centro medicontus per manifestare la loro felicità nei confronti dell’attaccante argentino. El Fideo hato un contratto di un anno, a 7 milioni di euro a stagione. Come primo gesto in bianconero ha autografato una bandierae nelè atteso alla Continassa per incontrare la dirigenza. L’arrivo diDial #JMedical ???? pic.twitter.com/V1Ap4CIWUy —ntusFC (@ntusfc) July 8, 2022 Il suo sbarco a Torino, avvenuto ieri sera, è stato anticipatore ...

Pubblicità

juventusfc : L’arrivo di Angel Di Maria al #JMedical ?? - juventusfc : ??#JMedical L'arrivo di Angel Di Maria per le visite mediche ?? - GoalItalia : Che accoglienza per Angel Di Maria: l'argentino è arrivato al J|Medical per le visite con la Juventus ???? ??… - DesireeCastel15 : RT @juventusfc: L’arrivo di Angel Di Maria al #JMedical ?? - xxfede4 : RT @juventusfc: L’arrivo di Angel Di Maria al #JMedical ?? -