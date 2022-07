Angel Di Maria è arrivato a Torino | foto e sorrisi con Allegri al centro medico della Juventus

Pubblicità

juventusfc : Angel Di Maria è arrivato a Torino ?? - juventusfc : L’arrivo di Angel Di Maria al #JMedical ?? - juventusfc : ??#JMedical L'arrivo di Angel Di Maria per le visite mediche ?? - PandeyNe : RT @juventusfc: Angel Di Maria è arrivato a Torino ?? - benitez_leo : RT @juventusfc: L’arrivo di Angel Di Maria al #JMedical ?? -

Commenta per primo Prima giornata italiana perDi, pronto a firmare il suo contratto con la Juventus. I bianconeri hanno trovato l'accordo con El Fideo che in Ligue 1, con la maglia del Psg, ha raggiunto un curioso primato: l'...335Diè arrivato . Alle 22.38 di giovedì sera è atterrato all'aeroporto di Caselle il volo privato che ha condotto El Fideo e sua moglie Jorgelina nel mondo Juve: il saluto del team manager ...La Juventus non vuole fermarsi e Di Maria e Pogba e tratta almeno per altri tre giocatori, tra questi Koulibaly, Zaniolo e Nikola Milenkovic ...Dopo Di Maria, nel pomeriggio atterra Pogba. Al francese però è bastata soltanto una sola parola per infiammare i tifosi della Juventus.