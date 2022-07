Angel Di Maria | da calle Perdriel a Torino tra il rischio Mondiale e la suggestione Rosario

(Di venerdì 8 luglio 2022) Nascere acon un meraviglioso piede mancino al tempo di Leo Messi che è stato e sarà il mancino dipiù famoso di tutti i tempi è un fortunato dono del destino che non risparmia una sfumatura beffarda. In fondo è coerente per uno comeDiche il meno bravo tra le stelle lo è stato un po’ ovunque: nel Real Madrid di Cristiano Ronaldo, nell’Argentina della Pulce, nel Psg di Neymar prima e Mbappè poi. Ma tutti i trofei vinti, dal primo all’ultimo, hanno il marchio indelebile del Fideo. Nella Juventus che sta scoprendo Vlahovic e che ritroverà Pogba, Dinon può ancora dirsi principale uomo immagine del club ma il bianconero apre le porte di nuove sfide e scommesse per un calciatore che ha segnato un’epoca e scritto la storia. Massimiliano Allegri ha quel potenziale ...

Angel Di Maria è arrivato a Torino - L'arrivo di Angel Di Maria per le visite mediche - Angel Di Maria è un giocatore della Juventus

In meno di 24 ore i tifosi della Juventus hanno esultato due volte: prima con l'arrivo diDi, adesso con il ritorno di Pogba . Adesso, l'altro sogno per il centrocampo di Massimiliano ...Intervenuto in diretta alla CMIT TV Ivan Reggiani ha commentato la situazione di Matthijs de Ligt alla Juventus e il mercato del MilanIn casa Juventus è stato il giorno dell'arrivo diDie del ritorno di Paul Pogba. Grande entusiasmo nell'ambiente bianconero, ma c'è ancora una questione da risolvere, ovvero quella legata al futuro di Matthijs de Ligt. Ivan Reggiani ... Chi è la moglie di Angel Di Maria: 5 curiosità su Jorgelina Cardoso La Juve accoglie i due acquisti a parametro zero: dopo l'arrivo di Angel Di Maria, arrivato nella giornata di giovedì, anche Paul Pogba è sbarcato a Torino, accolto calorosamente dai tifosi bianconeri ...Nella giornata odierna la Juventus ha presentato ufficialmente Angel Di Maria. Il rinforzo bianconero è una vera e propria risposta all’acquisto dell’ Inter: Romelu Lukaku. Il vero interrogativo in qu ...